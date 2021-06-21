Скандальный португальский тренер Жозе Моуринью сообщил, где бы хотел поработать по возвращении на родину.

"Если будет подходящий момент, будет желание всех сторон, то я скорее предпочел бы возглавить сборную, а не клуб.

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Но опыт подсказывает мне никогда не говорить "никогда", особенно в футболе. Кажется, что мир огромен, но он тесен. Я бы не стал ничего исключать", – цитирует Моуринью GQ Portugal.

Напомним, после увольнения из Тоттенхэма португальский специалист подписал контракт с Ромой. Действующий наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавляет национальную команду с 2014 года.

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