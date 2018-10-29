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Моуринью сравнил Лукаку с кетчупом

28 октября 15:00 152 Читати українською
Моуринью сравнил Лукаку с кетчупом
Ромелу Лукаку / соцсети

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью нашел оригинальное сравнение для нападающего Лукаку.

"Думаю, один из лучших бомбардиров в футболе имел забавные слова о результативности. Криштиану Роналду говорил о бутылке кетчупа и когда ее трясешь. Голы идут, идут и идут.

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Верю, что это произойдет с Лукаку, но реальность такова, что сейчас этого не происходит. Есть много матчей, в которых он не забивал, но проблема не только в голах, но также в игре и в удовольствии от нее.

Но он отличный игрок, хороший парень, и считаю, что просто надо продолжать работать, и этот момент наступит", – цитирует Моуринью Sky Sports.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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