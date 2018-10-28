Моурінью порівняв Лукаку з кетчупом

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью знайшов оригінальне порівняння для нападника Ромелу Лукаку.

"Думаю, один з найкращих бомбардирів у футболі мав кумедні слова про результативність. Кріштіану Роналду казав про пляшку кетчупу і коли її трясеш. Голи йдуть, йдуть і йдуть.

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Вірю, що це станеться з Лукаку, але реальність така, що зараз цього не відбувається. Є багато матчів, в яких він не забивав, але проблема не лише в голах, але також у грі і в задоволенні від неї.

Але він чудовий гравець, хороший хлопець, і вважаю, що просто треба продовжувати працювати, і цей момент настане", – цитує Моурінью Sky Sports.

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