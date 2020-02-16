Моуринью с юмором воспринял голы Алдервейрелда в матче против Астон Виллы

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился впечатлениями от поединка 26-го тура АПЛ против Астон Виллы (3:2).

"Я думаю, что мы заслужили победу, но также считаю, что Астон Вилла не заслуживала поражения, они сражались за победу.

Парад ошибок и особый "дубль" Алдервейрелда в видеообзоре матча Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:3

Голы Алдервейрелда? Это забавно, но я бы сказал, что он принял участие в трех голах. Он забил в свои ворота, забил в чужие, а также проиграл борьбу Энгельсу в моменте со вторым голом Астон Виллы. Но Тоби забил ударом всей своей жизни, учитывая, что у него родился ребенок на этой неделе.

Шанс попасть в Лигу чемпионов есть не только у нас. Окно открылось для множества клубов. Пятое место не так далеко. Арсенал, Эвертон, Шеффилд Юнайтед, Вулверхэмптон – все чувствуют, что у них есть шанс", – приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, Тоттенхэм одержал волевую победу над Астон Виллой (3:2) в рамках 26-го тура АПЛ.

Тоттенхэм вырвал победу у Астон Виллы: 26-й тур АПЛ, воскресенье