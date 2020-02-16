Парад ошибок и особый "дубль" Алдервейрелда в видеообзоре матча Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:3

Астон Вилла и Тоттенхэм устроили настоящую перестрелку в 26 туре АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

Первые полчаса встречи стали сольным концертом Тоби Алдервейрелда. Сначала защитник "шпор" поразил собственные ворота, а через 19 минут самостоятельно исправил ошибку. Перед перерывом Сон вывел лондонцев вперед – Рейна справился с пенальти от южнокорейца, но накрыть добивание не успел.

Тоттенхэм вырвал победу у Астон Виллы: 26-й тур АПЛ, воскресенье

Веселье продолжились во втором тайме. Астон Вилла намекнула на свой камбек голом Энгельса, но бирмингемцы не удержали даже очко. Сон вывалился на рандеву с голкипером и вырвал победу для Тоттенхэма. Антигероем эпизода стал тот же Энгельс, который не попал по мячу в простой ситуации.