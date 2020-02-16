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Парад ошибок и особый "дубль" Алдервейрелда в видеообзоре матча Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:3

19:13 48 Читати українською
Парад ошибок и особый "дубль" Алдервейрелда в видеообзоре матча Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:3
Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:3 – видео голов и обзор матча

Астон Вилла и Тоттенхэм устроили настоящую перестрелку в 26 туре АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

9’ Тоби Алдервейрелд
54’ Бьорн Энгельс
 
Тоби Алдервейрелд 27’
Сон Хын Мин 45+2’
Сон Хын Мин 90+4’
9’ Тоби Алдервейрелд
27’ Тоби Алдервейрелд
45+2’ Сон Хын Мин
54’ Бьорн Энгельс
90+4’ Сон Хын Мин

Первые полчаса встречи стали сольным концертом Тоби Алдервейрелда. Сначала защитник "шпор" поразил собственные ворота, а через 19 минут самостоятельно исправил ошибку. Перед перерывом Сон вывел лондонцев вперед – Рейна справился с пенальти от южнокорейца, но накрыть добивание не успел.

Тоттенхэм вырвал победу у Астон Виллы: 26-й тур АПЛ, воскресенье

Веселье продолжились во втором тайме. Астон Вилла намекнула на свой камбек голом Энгельса, но бирмингемцы не удержали даже очко. Сон вывалился на рандеву с голкипером и вырвал победу для Тоттенхэма. Антигероем эпизода стал тот же Энгельс, который не попал по мячу в простой ситуации.

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