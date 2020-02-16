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Моурінью із гумором сприйняв голи Алдервейрелда в матчі проти Астон Вілли

16 лютого 19:33 690 Читать на русском
Моурінью із гумором сприйняв голи Алдервейрелда в матчі проти Астон Вілли
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью поділився враженнями від поєдинку 26-го туру АПЛ проти Астон Вілли (3:2).

9’ Тобі Алдервейрелд
54’ Бйорн Енгельс
 
Тобі Алдервейрелд 27’
Сон Хин Мін 45+2’
Сон Хин Мін 90+4’
9’ Тобі Алдервейрелд
27’ Тобі Алдервейрелд
45+2’ Сон Хин Мін
54’ Бйорн Енгельс
90+4’ Сон Хин Мін

"Я думаю, що ми заслужили перемогу, але також вважаю, що Астон Вілла не заслужила поразки, вони билися за перемогу.

Парад помилок і особливий "дубль" Алдервейрелда у відеоогляді матчу Астон Вілла – Тоттенхем – 2:3

Голи Алдервейрелда? Це кумедно, але я б сказав, що він взяв участь в трьох голах. Він забив у свої ворота, забив у чужі, а також програв боротьбу Енгельсу в моменті з другим голом Астон Вілли. Але Тобі забив ударом всього свого життя, з огляду на те, що у нього народилася дитина на цьому тижні.

Шанс потрапити до Ліги чемпіонів є не тільки у нас. Вікно відкрилося для безлічі клубів. П'яте місце не так далеко. Арсенал, Евертон, Шеффілд Юнайтед, Вулверхемптон – всі відчувають, що у них є шанс", – наводить слова Моурінью BBC.

Нагадаємо, Тоттенхем здобув вольову перемогу над Астон Віллою (3:2) в рамках 26-го туру АПЛ.

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Теги
Англія Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд Тоттенхем Тоттенхем Астон Вілла Астон Вілла Жозе Моурінью Жозе Моурінью Астон Вілла - Тоттенхем
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