Моурінью із гумором сприйняв голи Алдервейрелда в матчі проти Астон Вілли

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью поділився враженнями від поєдинку 26-го туру АПЛ проти Астон Вілли (3:2).

"Я думаю, що ми заслужили перемогу, але також вважаю, що Астон Вілла не заслужила поразки, вони билися за перемогу.

Парад помилок і особливий "дубль" Алдервейрелда у відеоогляді матчу Астон Вілла – Тоттенхем – 2:3

Голи Алдервейрелда? Це кумедно, але я б сказав, що він взяв участь в трьох голах. Він забив у свої ворота, забив у чужі, а також програв боротьбу Енгельсу в моменті з другим голом Астон Вілли. Але Тобі забив ударом всього свого життя, з огляду на те, що у нього народилася дитина на цьому тижні.

Шанс потрапити до Ліги чемпіонів є не тільки у нас. Вікно відкрилося для безлічі клубів. П'яте місце не так далеко. Арсенал, Евертон, Шеффілд Юнайтед, Вулверхемптон – всі відчувають, що у них є шанс", – наводить слова Моурінью BBC.

Нагадаємо, Тоттенхем здобув вольову перемогу над Астон Віллою (3:2) в рамках 26-го туру АПЛ.

Тоттенхем вирвав перемогу в Астон Вілли: 26-й тур АПЛ, неділя