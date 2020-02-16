Тоттенхэм вырвал победу у Астон Виллы: 26-й тур АПЛ, воскресенье

Тоттенхэм на выезде переиграл Астон Виллу и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 26 тур

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:3

Голы: Алдервейрелд, 9 (автогол), Энгельс, 53 – Алдервейрелд, 27, Сон Хын Мин, 45+2, 90+4

Нереализованный пенальти: Сон Хын Мин, 45+1

Арсенал – Ньюкасл – начало в 18:30

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Астон Вилла, пребывающая на гране зоны вылета, принимала дома Тоттенхэм. Уже на 9-й минуте хозяевам удалось выйти вперед благодаря ошибке Тоби Алдервейрелда, срезавшего в свои ворота прострел с фланга. У бирмингемцев было немало моментов, чтобы увеличить гандикап. Однако, их подводила реализация. На 27-й сразу после розыгрыша углового Алдервейрелд сумел исправиться за свою оплошность, классно пробив с разворота после рикошета – 1:1. На 45+2 лондонец Бергвейн заработал пенальти, который доверили исполнить Сон Хын Мину. Кореец пробил неудачно, но был первым на добивании, оформив гол в раздевалку.

На старте второго тайма Грилиш прекрасно навесил с углового, а Бьорн Энгельс эффектно замкнул головой – это 2:2. Пропущенный мяч заставил "шпор" заиграть активнее, но в течение длительного времени забить лондонцам не удавалось. Свои моменты, в частности, упустили Сон, Алли и Моура. Уже под занавес матча провалом Энгельса, не сумевшего остановить мяч, воспользовался Сон Хын Мин – он обыграл голкипера после выхода один на один и оформил дубль. Как следствие, Тоттенхэм приблизился к зоне ЛЧ на расстояние одного очка, а вот Астон Вилла продолжает балансировать над зоной вылета.

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