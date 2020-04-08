Моуринью провел тренировку с игроками, несмотря на карантин – Тоттенхэм возмущен действиями португальца

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью нарушил карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Португалец решил провести тренировку на улице, а участие в ней приняли три игрока "шпор" – Танге Ндомбеле, Давинсон Санчес и Райан Сессеньон. Все трое живут рядом с тренером.

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По информации Daily Mail, в Тоттенхэме остались недовольны тем, что Моуринью и футболисты вышли на улицу в то время, когда в Великобритании рекомендуют не покидать свои дома без веской причины, чтобы не заразиться или не распространить коронавирус.

Отметим, что Тоттенхэм ушел на вынужденную паузу, занимая лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Жозе Моуринью 41 очко, отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 8 пунктов.

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