"Моуринью уже доказал, что способен вернуться в игру, если можно так сказать. То, что он сделал в Тоттенхэме, действительно впечатляет. "Шпоры" под его руководством играют очень хорошо.

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Моуринью превратил команду на машину. Даже когда Тоттенхэм выступает не лучшим образом, команда коллективно действует в защите. Это впечатляет.

На данный момент в английской Премьер-лиге много хороших команд. Это нас объединяет. Если Ливерпуль будет держать Сона и Кейна, в составе Тоттенхэма кто-то другой создаст нам опасность. Это отличная команда с опасными игроками", – цитирует Клоппа Liverpool.Echo.

Заметим, Тоттенхэм и Ливерпуль расположились на вершине турнирной таблицы, имея в активе по 25 пунктов. "Шпоры" опережают мерсисайдцев лишь по дополнительным показателям перед дерби.

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