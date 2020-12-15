"Моурінью вже довів, що здатен повернутися в гру, якщо можна так сказати. Те, що він зробив у Тоттенхемі, дійсно вражає. "Шпори" під його керівництвом грають дуже добре.

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Моурінью перетворив команду на машину. Навіть коли Тоттенхем виступає не найкращим чином, команда колективно діє в захисті. Це вражає.

На цей момент в англійській Прем'єр-лізі багато хороших команд. Це нас об'єднує. Якщо Ліверпуль буде тримати Сона і Кейна, у складі Тоттенхема хтось інший створить нам небезпеку. Це чудова команда з небезпечними гравцями", – цитує Клоппа Liverpool.Echo.

Зауважимо, Тоттенхем та Ліверпуль розташувались на вершині турнірної таблиці, маючи в активі по 25 пунктів. "Шпори" випереджають мерсисайдців лише за додатковими показниками перед дербі.

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