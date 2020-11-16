Ирландец заразился в лагере национальной команды, сообщает The Guardian.

Теллес во второй раз заболел коронавирусом

Теперь Доэрти не поможет "Зеленой армии" в решающем матче Лиги наций против Болгарии, а также не сыграет за Тоттенхэм в ближайших поединках. Вместе с ним положительный тест на коронавирус сдал хавбек Сток Сити Джеймс Макклин. Оба исполнителя ушли на вынужденную самоизоляцию.

В нынешнем сезоне Мэтт Доэрти провел в составе "шпор" 10 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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