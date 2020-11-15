Защитник сдал положительный тест на коронавирус в лагере национальной команды, сообщает The Sun.

Вудворд снял все вопросы относительно увольнения Сульшера из Манчестер Юнайтед

Теллес уже болел в октябре и провел за МЮ лишь 1 матч после перехода из Порту за 15 млн евро. В начале ноября он вылечился и в международную паузу уехал в сборную Бразилиии, где даже успел сыграть против Венесуэлы в квалификации к ЧМ-2022. Однако, уже после поединка против La Vinotinto пришли результаты новых тестов бразильцев, а анализ Теллеса снова оказался положительным.

К слову, теперь в распоряжении тренера манкунианцев Уле Гуннара Сульшера остался только один номинальный левый защитник – юный Брэндон Уильямс, поскольку Люк Шоу травмирован.

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