Ірландець інфікувався у таборі національної команди, повідомляє The Guardian.

Теллес вдруге захворів на коронавірус

Тепер Догерті не допоможе "Зеленій армії" у вирішальному матчі Ліги націй проти Болгарії, а також не зіграє за Тоттенхем у найближчих поєдинках. Разом із ним позитивний тест на коронавірус здав хавбек Сток Сіті Джеймс Макклін. Обоє виконавців пішли на вимушену самоізоляцію.

У нинішньому сезоні Мет Догерті провів у складі "шпор" 10 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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