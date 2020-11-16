Моурінью втратив оборонця через COVID-19
19:40 - Читать на русском
Оборонець лондонського Тоттенхема Мет Догерті здав позитивний тест на сумнозвісний коронавірус.
Ірландець інфікувався у таборі національної команди, повідомляє The Guardian.
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Тепер Догерті не допоможе "Зеленій армії" у вирішальному матчі Ліги націй проти Болгарії, а також не зіграє за Тоттенхем у найближчих поєдинках. Разом із ним позитивний тест на коронавірус здав хавбек Сток Сіті Джеймс Макклін. Обоє виконавців пішли на вимушену самоізоляцію.
У нинішньому сезоні Мет Догерті провів у складі "шпор" 10 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.
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