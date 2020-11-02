Тоттенхэм принимал Брайтон в рамках 7-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Тоттенхэм повел в счете уже на 13-й минуте благодаря реализованному пенальти от Харри Кейна, но радость "шпор" длилась недолго. Уже в начале второго тайма гостям удалось выровнять положение.

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Через три минуты после своего выхода на замену решающий гол во встрече забил новоиспеченная звезда Тоттенхэма Гарет Бейл. Стоит отметить, что это дебютный гол вингера после возвращения в Лондон.

Победа позволила Тоттенхэму подняться на второе место, Брайтон остался 16-м.

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