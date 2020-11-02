Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью відповів мадридській пресі на критику Гарета Бейла, коли той виступав за Реал.

"За останній тиждень він сильно додав. І це не просто спостереження, статистика підтверджує мої слова. Ми знали про це. Ми ділимося один з одним своїми ідеями і відчуттями. Гарет заслужив на цей гол.

Дебютний гол Бейла після повернення в Тоттенхем у відеоогляді матчу проти Брайтона – 2:1

Коли у мене буде п'ять вільних хвилин, я загляну в інтернет і почитаю, що про нього пишуть мадридські сайти", – наводить слова Моурінью Goal.

Зазначимо, Бейл приніс перемогу Тоттенхему над Брайтоном (2:1), замкнувши подачу Регілона з флангу.

Тоттенхем переміг Брайтон завдяки першому за сім років голу Бейла в АПЛ – Кейн став найрезультативнішим форвардом Європи