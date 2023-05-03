"Шевченко не був моїм першим вибором. Я просив іншого гравця, і я знаю, що клуб в той час робив все, щоб підписати мені тих футболістів, яких я хотів, або принаймні одного з них.

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І коли мені запропонували Шевченка – я погодився, бо він, безсумнівно, якісний гравець. У Мілані Шевченко був як принц, а в Челсі була інша філософія, у нас не було принців", – поділився Моурінью у документальному серіалі від Paramount.

Нагадаємо, що Шевченко виступав за Челсі з 2006 по 2009 роки (з перервою на оренду в Мілані). Загалом, Андрій провів 77 матчів за лондонців, у яких відзначився 22 голами та 10 результативними передачами.

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