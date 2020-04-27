Моуринью назвал лучшего за Месси и Роналду – "Особенный" тренировал его в Барселоне

Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, кого считает лучшим футболистом мира.

"Роналдо, феномен. У Криштиану и Лео Месси была более длительная карьера, каждый из них был на вершине в течение 15 лет. Но если говорить исключительно о таланте и способностях, никто не превзойдет бразильца.

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Когда он был в Барселоне Бобби Робсона, я понял, что это лучший игрок, которого я когда-либо видел. Травмы убили его карьеру, которая могла бы быть еще более невероятной. Однако талант, который был у 19-летнего Роналдо – это было невероятно", – сказал Моуринью в интервью LiveScore.

Напомним, португальский специалист работал ассистентом в Барселоне с 1996 по 2000 годы. Роналдо провел в каталонском клубе сезон 1996/97, записав себе в актив 34 гола в 37 матчах.

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