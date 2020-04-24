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"Что он выиграл?": Роналдо – о худшем тренере в своей карьере

24 апреля 23:18 71 Читати українською
"Что он выиграл?": Роналдо – о худшем тренере в своей карьере
Роналдо / фото с открытых источников

Легендарный бразилец Роналдо считает Эктора Купера худшим специалистом, с которым пришлось работать.

"В Реал я перешел против своей воли, потому что у меня было много проблем с Капелло. Если бы я набрал на 100 грамм больше своего веса, меня бы исключили из команды.

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Купер был хуже, потому что у Капелло по крайней мере имел предварительные успехи. Но Купер, что он выиграл? Единственный раз, когда я разговаривал с Моратти, я сказал: "Президент, я не могу продолжать работать с этим тренером. Или вы отправите его домой, или я ухожу". Он предпочел Купера", – цитирует Роналдо Ole.

Напомним, Роналдо выступал за Интер с 1997 по 2002-й год, после чего перешел в мадридский Реал. Купер возглавил миланский клуб летом 2001, но в октябре 2003 был уволен. Среди достижений аргентинского специалиста два выигранных Суперкубка Испании и ряд поражений в финалах, два из которых – в Лиге чемпионов.

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Интер Интер Италия Роналдо Фабио Капелло Фабио Капелло Эктор Купер Эктор Купер
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