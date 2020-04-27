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Моурінью назвав кращого за Мессі та Роналду – "Особливий" тренував його в Барселоні

27 квітня 19:25 8287 Читать на русском
Моурінью назвав кращого за Мессі та Роналду – "Особливий" тренував його в Барселоні
Жозе Моурінью / Reuters

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью зізнався, кого вважає найкращим футболістом світу.

"Роналдо, феномен. У Кріштіану і Лео Мессі була триваліша кар'єра, кожен із них був на вершині протягом 15 років. Але якщо говорити виключно про талант і здібності, ніхто не перевершить бразильця.

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Коли він був у Барселоні Боббі Робсона, я зрозумів, що це найкращий гравець, якого я коли-небудь бачив. Травми вбили його кар'єру, яка могла б бути ще більш неймовірною. Однак талант, який був у 19-річного Роналдо, – це було неймовірно", – сказав Моурінью в інтерв'ю LiveScore.

Нагадаємо, португальський фахівець працював асистентом у Барселоні з 1996 по 2000 роки. Роналдо провів у каталонському клубі сезон 1996/97, записавши собі в актив 34 голи у 37 матчах.

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