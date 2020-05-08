Моуринью нацелился на историческое достижение с Тоттенхэмом

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о своих амбициях во главе лондонской команды.

"Сейчас смотрю матчи, которые и не собирался пересматривать. Мои игры Лиги чемпионов. 30 апреля 15 лет назад Челси обыграл Болтон и взял титул. Мыслю позитивно. Думаю о том, что выиграю четвертый трофей АПЛ. Пока у меня три. Хочу думать, что будет четвертый. С Тоттенхэмом? Конечно", – сказал Моуринью интервью Sky Sports.

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К слову, португальский специалист выигрывал английскую Премьер-лигу трижды (в 2005, 2006 и 2015 годах) во главе лондонского Челси.

Если Моуринью удастся воплотить свои планы с Тоттенхэмом, то он впишет свое имя в историю клуба. Ведь "шпоры" ни разу не выигрывали АПЛ с момента ее основания (1992 год). Всего у лондонской команды только два чемпионских титула – в последний раз Тоттенхэм выигрывал чемпионат Англии в далеком 1961 году.

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