Моурінью націлився на історичне досягнення з Тоттенхемом

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью розповів про свої амбіції на чолі лондонської команди.

"Зараз дивлюся матчі, які й не збирався переглядати. Мої ігри Ліги чемпіонів. 30 квітня 15 років тому Челсі обіграв Болтон і взяв титул. Думаю позитивно. Думаю про те, що виграю четвертий трофей АПЛ. Поки що у мене три. Хочу думати, що буде четвертий. З Тоттенхемом? Звичайно", – сказав Моурінью інтерв'ю Sky Sports.

"Здалося, що він миттєво постарів": Шевченко та Ребров опинилися серед найгірших трансферів в історії АПЛ

До слова, португальський фахівець вигравав англійську Прем'єр-лігу тричі ( в 2005, 2006 і 2015 роках) на чолі лондонського Челсі.

Якщо Моурінью вдасться втілити свої плани з Тоттенхемом, то впише своє ім'я в історію клубу. Адже "шпори" жодного разу не вигравали АПЛ з моменту її заснування (1992 рік). Загалом у лондонської команди лише два чемпіонських титули – востаннє Тоттенхем вигравав чемпіонат Англії в далекому 1961 році.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано