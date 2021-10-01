Португальский наставник "волков" Жозе Моуринью доволен нынешним составом своей команды и разгромная победа над Зарей (3:0) в рамках 2-го тура Лиги конференций хорошее тому подтверждение.

"Мы грамотно и правильно расставили приоритеты, вовремя сделали замены. Чуть больше чем через час игры мы уже вели в счете с большим отрывом. Я очень доволен такими результатами.

Моуринью признался, что ему больше всего понравилось в матче с Зарей

Может ли победа над Зарей предвещать Роме победу в Лиге конференций (в сезоне 2016/17 Манчестер Юнайтед под руководством Моуринью встречался с луганчанами в группе Лиги Европы и впоследствии стал победителем турнира, – Футбол 24)? На данном этапе мы думаем только на шаг вперед, то есть о следующем матче. Мы рады этой победе, безусловно, но загадывать никто не хочет. Это только начало группового этапа, сейчас о чем-то говорить сложно, хотя две победы дают надежду.

Интересуют ли меня какие-то украинские футболисты после интереса Ромы к Роману Яремчуку? Нет, сейчас, на данном этапе, мы не ищем таких вариантов", – цитирует Моуринью официальный сайт Зари.

Напомним, Рома после 2-х туров идет в группе С Лиги конференций на первой строчке, набрав 6 очков. Заря с нулем в графе – последняя.

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