Португальський наставник "вовків" Жозе Моурінью задоволений нинішнім складом своєї команди і розгромна перемога над Зорею (3:0) в рамках 2-го туру Ліги конференцій хороше тому підтвердження.

"Ми грамотно і правильно розставили пріоритети, вчасно зробили заміни. Трохи більше ніж через годину гри ми вже вели в рахунку з великим відривом. Я дуже задоволений такими результатами.

Моурінью зізнався, що йому найбільше сподобалось у матчі з Зорею

Чи може перемога над Зорею віщувати Ромі перемогу у Лізі конференцій (у сезоні 2016/17 Манчестер Юнайтед під керівництвом Моурінью зустрічався з луганцями у групі Ліги Європи і згодом став переможцем турніру, – Футбол 24)? На даному етапі ми думаємо лише на крок вперед, тобто про наступний матч. Ми раді цій перемозі, безумовно, але загадувати ніхто не хоче. Це лише початок групового етапу, зараз про щось говорити складно, хоча дві перемоги дають надію.

Чи цікавлять мене якісь українські футболісти після інтересу Роми до Романа Яремчука? Ні, зараз, на цьому етапі, ми не шукаємо таких варіантів", – цитує Моурінью офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Рома після 2-х турів йде у групі С Ліги конференцій на першій сходинці, набравши 6 очок. Зоря з нулем у графі – остання.

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