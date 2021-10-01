"Больше всего мне понравился результат. В конце концов результат важен. Несколько дней назад мы доминировали, играли против команды, которая казалась маленькой, и мы проиграли. В матче с Зарей победили.

Заря – Рома – 0:3 – видео голов и обзор матча

У нас 6 очков – это самое главное. Осталось набрать 5 или 6, чтобы выйти в плей-офф. Сыграли без травм, особой усталости, потому что дали отдохнуть некоторым футболистам, которые остались в запасе или в Риме", – цитирует Моуринью официальный сайт Ромы.

Напомним, после двух туров команда Скрипника идет в Лиге конференций без очков и занимает в турнирной таблице группы С последнюю строчку. Лидирует в квартете Рома (6 очков), далее расположили Будё-Глимт (4 пункта) и ЦСКА (1 балл).

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