Моурінью може замінити Лопетегі та ще 4 потенційні тренери Реала за версією іспанських ЗМІ

Мадридський Реал інтенсивно працює над пошуком заміни Хулену Лопетегі, доля якого вирішиться у матчах з Вікторією та Барселоною. "Футбол 24" розповідає про головних претендентів на тренерський місток мадридського гранда.

Жозе Моурінью

Провідне видання Іспанії El Pais називає португальського фахівця пріоритетним варіантом у шорт-листі президента Реала Флорентіно Переса. За вказівкою боса "бланкос" генеральний директор клубу Хосе Анхель Санчес начебто вже провів попередні перемовини з наставником Манчестер Юнайтед. Королівський клуб прагне скористатись непростою ситуацією "Особливого", який досі перебуває на волоску від звільнення. Реал готовий платити своєму колишньому тренеру 12 млн євро у рік.

Чому Реал не звільняє Лопетегі, хоча переживає одну з найчорніших серій в історії – Перес знайшов несподіваний варіант

Сантьяго Соларі

Marca вважає, що аргентинський фахівець, який зараз працює з дублем Реала, може повторити шлях Зінедіна Зідана. Останній, нагадаємо, у патовій ситуації замінив Рафу Бенітеса та став найкращим тренером у новітній історії Мадрида. 42-річний аргентинець, відігравши за "бланкос" п'ять сезонів (2000-2005), добре знає внутрішню кухню клубу. Однак лідерів Реала насторожує тісний зв'язок Соларі з керівництвом. Рамос та компанія бояться, що аргентинець доповідатиме Пересу про все, що відбувається у роздягальні.

"Ми – професіонали і працюємо тут для того, щоб допомагати клубу. Ми повинні це робити не лише в хороші часи, але й у складні періоди", – відповів Соларі на чутки про своє можливе призначення.

Гуті

Легендарного плеймейкера сватає на тренерський місток Реала видання AS. Кандидатуру 41-річного екс-наставника молодіжної команди "бланкос" U-19 начебто підтримують Рамос, Марсело та Лука Модріч.

Гуті провів більше 500 матчів у футболці королівського клубу, вигравши три Ліги чемпіонів та ще п'ять разів тріумфувавши у Прімері. Єдиним недоліком молодого фахівця боси Реала вважають його запальний характер та відсутність досвіду роботи на такій серйозній посаді.

Антоніо Конте

Представники Реала провели два раунди телефонних перемовин з італійським тренером, запевняє Mundo Deportivo. У мадридському гранді високо оцінюють професійні якості Конте, який вигравав чемпіонати Італії та Англії. Антоніо перебуває без роботи після звільнення з Челсі, тож його призначення повинно стати фінансово вигідним для "бланкос". Сам фахівець начебто вже висловив готовність працювати на Сантьяго Бернабеу.

Роберто Мартінес

Каталонський фахівець замикає список потенційних наступників Лопетегі. Головний тренер збірної Бельгії імпонує деяким представникам керівництва Реала, але Флорентіно Перес наразі досить скептично оцінює його кандидатуру.

Авторитетний іспанський журналіст Жозеп Педрерол вважає, що запрошення Мартінеса могло б пришвидшити переїзд Едена Азара на Сантьяго Бернабеу. Таким чином Мадрид міг би вбити одразу двох зайців – призначити тренера, який пропагує красивий футбол, та підписати за його підтримки свою давню трансферну ціль.