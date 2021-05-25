Вингер мадридского клуба Эден Азар может получить шанс реанимировать свою карьеру. Местом для этого должна стать Италия.

Бельгиец может воссоединиться с Жозе Моуринью в Роме. "Волки" пока рассматривают вариант с арендой, утверждает Calciomercato.

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Отмечается, что римляне хотят осуществить большой трансфер до Евро-2020, а Азар подходит под такую ​​категорию. Если переход состоится, то "бланкос" будут компенсировать часть 15-миллионной зарплаты Эдена. Поэтому римлянам придется выплачивать только 4 млн евро.

Напомним, вингер сборной Бельгии выступал под руководством Моуринью в Челси, откуда и перебрался в Реал. Эден ранее уже говорил о желании вновь сыграть под руководством Особенного. В нынешнем сезоне Азар сыграл 21 неполный матч в футболке "сливочных", забив 4 мяча и раз ассистировав.

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