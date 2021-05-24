Бельгиец твердо настроен покинуть Реал этим летом, сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.

Реал "заплатил" за каждый гол Азара около 20 млн евро – СМИ обнародовало впечатляющую статистику

Летом 2019-го мадридцы заплатили Челси более 100 млн евро за вингера, однако тот не оправдал надежд. Азар страдает от лишнего веса и постоянных травм, которые не позволяют набрать форму. За два года он провел лишь 43 матча, в которых отметился 5 голами и 8 ассистами. Слухи о переходе Мбаппе окончательно убедили Азара "убегать" из Мадрида. Приоритетный вариант – возвращение в Челси, где бельгиец стал настоящей суперзвездой.

Добавим, что контракт Азара с Реалом рассчитан еще на три года, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 40 млн евро.

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