Моуринью может возглавить Валенсию

Бывший наставник английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью вскоре может вернуться в испанскую Ла Лигу.

Культовый португалец может возглавить Валенсию, сообщает Sport.es.

Моуринью рассказал, когда вернется к тренерской работе

По информации издания, владелец "летучих мышей" Питер Лим недоволен трансферами клуба и деятельностью Марселино на посту главного тренера. В Валенсии могут произойти кадровые изменения. В частности, за кадровую политику левантийцев может взяться суперагент Жорже Мендеш, который, в частности, представляет интересы Моуринью и имеет хорошие личные отношения с ним. Специалист станет главным претендентом на пост главного тренера, если Марселино уйдет, а Мендеш получит более важную роль в клубе.

Жозе Моуринью пребывает без работы с декабря, когда его уволили из Манчестер Юнайтед. Ранее он также работал с португальскими Бенфикой, Лейрией, Порту, лондонским Челси (дважды), миланским Интером, мадридским Реалом.

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