Моурінью може очолити Валенсію

Колишній керманич англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью незабаром може повернутися до іспанської Ла Ліги.

Культовий португалець може очолити Валенсію, повідомляє Sport.es.

Моурінью розповів, коли повернеться до тренерської роботи

За інформацією видання, власник "кажанів" Пітер Лім незадоволений трансферами клубу й діяльністю Марселіно на посаді головного тренера. У Валенсії можуть відбутися кадрові зміни. Зокрема, за кадрову політику левантійців може взятися суперагент Жорже Мендеш, який, зокрема, представляє інтереси Моурінью та має добрі особисті взаємини з ним. Фахівець стане головним претендентом на посаду головного тренера, якщо Марселіно піде, а Мендеш отримає важливішу роль у клубі.

Жозе Моурінью перебуває без роботи з грудня, коли його звільнили з Манчестер Юнайтед. Раніше він також працював із португальськими Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі (двічі), міланським Інтером, мадридським Реалом.

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