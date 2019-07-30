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Моурінью може очолити Валенсію

19:10 394 Читать на русском
Моурінью може очолити Валенсію
Жозе Моурінью / Reuters

Колишній керманич англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью незабаром може повернутися до іспанської Ла Ліги.

Культовий португалець може очолити Валенсію, повідомляє Sport.es.

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За інформацією видання, власник "кажанів" Пітер Лім незадоволений трансферами клубу й діяльністю Марселіно на посаді головного тренера. У Валенсії можуть відбутися кадрові зміни. Зокрема, за кадрову політику левантійців може взятися суперагент Жорже Мендеш, який, зокрема, представляє інтереси Моурінью та має добрі особисті взаємини з ним. Фахівець стане головним претендентом на посаду головного тренера, якщо Марселіно піде, а Мендеш отримає важливішу роль у клубі.

Жозе Моурінью перебуває без роботи з грудня, коли його звільнили з Манчестер Юнайтед. Раніше він також працював із португальськими Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі (двічі), міланським Інтером, мадридським Реалом.

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