Моуринью рассказал, когда вернется к тренерской работе

Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, что имеет еще порох в пороховницах.

"Впервые у меня появилось время подумать обо всем. Я не был безработным на начало августа уже более 20 лет. Я смог все хорошо проанализировать. И я чувствую, что еще полон огня. Друзья говорят наслаждаться свободным временем. Если честно, у меня это не получается. Я недостаточно счастлив, чтобы им наслаждаться.

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Я скучаю по футболу, у меня еще есть порох в пороховницах. Но до этого еще долго, поскольку мой следующий шаг будет для меня как первый. У меня нет ощущения, что следующий год в качестве тренера позволит мне завоевать титулы и станет лишь очередным в карьере.

Мое будущее начнется в день, когда будет принято решение возглавить новый клуб", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, 56-летнего португальца уволили с Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года.

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