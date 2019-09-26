toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО КИЕВ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Моуринью с грязным бельем, автобусом и ностальгией по МЮ – гениальные символизмы в видео о карьере Особенного

23:02 36 Читати українською
Моуринью с грязным бельем, автобусом и ностальгией по МЮ – гениальные символизмы в видео о карьере Особенного
Леонардо Ди Каприо в футболе / Фото FIFA

Португальский специалист Жозе Моуринью доказал, что он не только гений в тренерском ремесле, но и обладает неплохими актерскими навыками.

После увольнения из Манчестер Юнайтед в декабре 2018-го Жозе Моуринью пока не спешит возвращаться в тренерское кресло. Однако 56-летний не скучает и даже успевает пополнять семейный бюджет благодаря подработкам.

Зидан отреагировал на слухи о возвращении Моуринью в Реал

Сеть подорвал рекламный ролик одной из букмекерских контор, в которой главную роль сыграл скандальный тренер. В течение минуты Моуринью сатирически объясняет на скандальных из своей карьеры, что значит быть Особенным.

На первых кадрах сеу Жозе читает газету, где журналисты смакуют слухи относительно его будущего. В комнате специалиста можно заметить его огромный портрет на стене, а внимательные зрители заметят бюст Златана Ибрагимовича.

Далее португалец рассказывает о своих достижениях в Милане и Мадриде, а на фразе "Не за все достижения вручают трофеи" Моуринью останавливается возле турнирной таблицы АПЛ сезона 2017/18, где его Манчестер Юнайтед расположился на второй строчке.

Подстригая огромный куст в форме трех пальцев (культовый жест в сторону фанатов Челси), Моуринью убеждает, насколько важно оставаться скоромным.

На следующих кадрах горничная подвозит к Особенному тележку с бельем, на что специалист отвечает – "Не сегодня". Здесь сценаристы намекают на эпизод 2005 года, когда из-за дисквалификации Моуринью не мог посетить матч ЛЧ и пробрался в раздевалку Челси в подобной тележке.

Также в видеоролике можно заметить звонок с предложением возглавить китайский клуб (0:22), улицу Чемпионов (0:41), собаку с именем Дидье (0:55), игрушечный красный автобус как троллинг стратегии Моуринью в Манчестер Юнайтед (1:02) и много других "пасхалок".

Апогеем рекламы стал эпизод, где португалец выигрывает джекпот в онлайн-игре, а таксист убеждает тренера, что необязательно быть особенным для этого, ведь сорвать куш может любой.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

blog_ava
"Я не голосовал за Месси", – капитан сборной Никарагуа разоблачил ФИФА в фальсификации голосов
09:28
688
Теги
Видеоновости Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Милан Милан Реал Мадрид Реал Мадрид Жозе Моуринью Жозе Моуринью футбольные курьёзы Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
2
мин
Шахтер
19:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук