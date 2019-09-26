Моуринью с грязным бельем, автобусом и ностальгией по МЮ – гениальные символизмы в видео о карьере Особенного

Португальский специалист Жозе Моуринью доказал, что он не только гений в тренерском ремесле, но и обладает неплохими актерскими навыками.

После увольнения из Манчестер Юнайтед в декабре 2018-го Жозе Моуринью пока не спешит возвращаться в тренерское кресло. Однако 56-летний не скучает и даже успевает пополнять семейный бюджет благодаря подработкам.

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Сеть подорвал рекламный ролик одной из букмекерских контор, в которой главную роль сыграл скандальный тренер. В течение минуты Моуринью сатирически объясняет на скандальных из своей карьеры, что значит быть Особенным.

На первых кадрах сеу Жозе читает газету, где журналисты смакуют слухи относительно его будущего. В комнате специалиста можно заметить его огромный портрет на стене, а внимательные зрители заметят бюст Златана Ибрагимовича.

Далее португалец рассказывает о своих достижениях в Милане и Мадриде, а на фразе "Не за все достижения вручают трофеи" Моуринью останавливается возле турнирной таблицы АПЛ сезона 2017/18, где его Манчестер Юнайтед расположился на второй строчке.

Подстригая огромный куст в форме трех пальцев (культовый жест в сторону фанатов Челси), Моуринью убеждает, насколько важно оставаться скоромным.

На следующих кадрах горничная подвозит к Особенному тележку с бельем, на что специалист отвечает – "Не сегодня". Здесь сценаристы намекают на эпизод 2005 года, когда из-за дисквалификации Моуринью не мог посетить матч ЛЧ и пробрался в раздевалку Челси в подобной тележке.

Также в видеоролике можно заметить звонок с предложением возглавить китайский клуб (0:22), улицу Чемпионов (0:41), собаку с именем Дидье (0:55), игрушечный красный автобус как троллинг стратегии Моуринью в Манчестер Юнайтед (1:02) и много других "пасхалок".

Апогеем рекламы стал эпизод, где португалец выигрывает джекпот в онлайн-игре, а таксист убеждает тренера, что необязательно быть особенным для этого, ведь сорвать куш может любой.

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