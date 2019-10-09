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Моурінью може очолити Тоттенхем

13:13 24 Читать на русском
Моурінью може очолити Тоттенхем
Жозе Моурінью / Reuters

Зірковий португалець продовжує шукати варіанти повернення до тренерської діяльності.

Жозе Моурінью розглядає варіант з роботою в лондонському Тоттенхемі, інформує Daily Mail.

Почеттіно чітко відповів щодо своїх планів на майбутнє

Лондонці вкрай невдало розпочали поточний сезон в АПЛ і Лізі чемпіонів, а також вилетіли з Кубка англійської ліги. Подібні результати можуть призвести до звільнення Маурісіо Почеттіно. Моурінью уважно стежить за ситуацією на теренерському містку "шпор" і готовий розпочати переговори з Даніелем Леві після імовірного звільнення аргентинця.

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Нагадаємо, 56-річний португалець має чималий досвід роботи в англійських клубах – раніше він очолював Челсі (двічі) та Манчестер Юнайтед.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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