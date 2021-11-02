Моуринью нарушил COVID-протокол перед матчем с Миланом – делом заинтересовалась полиция
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью рискует получить наказание за игнорирование мер безопасности во время пандемии.
Перед поединком 11-го тура Серии А против Милана (1:2) Особенный нарушил протокол COVID-19, сообщает Football Italia. Жозе вошел в раздевалку, не дождавшись конца проверки на коронавирус команды соперника.
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Согласно регламенту, коллективы должны прибывать на стадион и выходить на поле в разное время во избежания контактов. Моуринью приказал водителю автобуса Ромы открыть ему дверь и выпустить его, пока представителей Милана проверяли. 58-летний специалист игнорировал все предупреждения, поэтому римская полиция сообщила о нарушении руководству римлян.
"Волки" после 11 туров расположились на 4 строчке турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 19 очков.
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