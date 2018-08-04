Морозов: Настоящий Шахтер будет в пятом-шестом турах

Штатный эксперт телеканалов "Футбол 1/2" Сергей Морозов оценил перспективы донецкого Шахтера после поражения от киевского Динамо (0:1) в поединке 3-го тура УПЛ.

"Работа будет продолжаться. Шахтер не будет менять свое лицо. Думаю, сейчас было мало времени для того, чтобы молодые бразильцы почувствовали себя лидерами. Мне кажется, что до пятого-шестого тура это уже будет тот Шахтер, который мы видели в прошлом сезоне .

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Появилась интрига. Чемпионат будет намного интереснее, а не с таким отрывом, как Шахтер победил в прошлом году. Но настораживает ситуация с судейством. Арбитрам нужно выходить и судить так, как они умеют", – заявил Морозов в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что "динамовцы" одолели Шахтер благодаря голу Беньямина Вербича и возглавили турнирную таблицу. В прошлом же сезоне дончане стали чемпионами, опередив Динамо всего на 2 очка