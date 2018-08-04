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Морозов: Справжній Шахтар буде в п'ятому-шостому турах

11:39 362 Читать на русском
Морозов: Справжній Шахтар буде в п'ятому-шостому турах
Шахтар / ФК Шахтар

Штатний експерт телеканалів "Футбол 1/2" Сергій Морозов оцінив перспективи донецького Шахтаря після поразки від київського Динамо (0:1) в поєдинку 3-го туру УПЛ.

"Робота буде продовжуватися. Шахтар не мінятиме своє обличчя. Думаю, зараз було замало часу для того, щоб молоді бразильці відчули себе лідерами. Мені здається, що до п'ятого-шостого туру це вже буде той Шахтар, який ми бачили в минулому сезоні.

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З'явилася інтрига. Чемпіонат буде набагато цікавішим, а не з таким відривом, як Шахтар переміг у минулому році. Але насторожує ситуація із суддівством. Арбітрам потрібно виходити та судити так, як вони вміють", – заявив Морозов в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що "динамівці" здолали Шахтар завдяки голу Беньяміна Вербіча та очолили турнірну таблицю. У попередньому ж сезоні донеччани стали чемпіонами, випередивши Динамо всього на 2 очки.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
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Теги
Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Сергій Морозов
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