Морозов: Справжній Шахтар буде в п'ятому-шостому турах

Штатний експерт телеканалів "Футбол 1/2" Сергій Морозов оцінив перспективи донецького Шахтаря після поразки від київського Динамо (0:1) в поєдинку 3-го туру УПЛ.

"Робота буде продовжуватися. Шахтар не мінятиме своє обличчя. Думаю, зараз було замало часу для того, щоб молоді бразильці відчули себе лідерами. Мені здається, що до п'ятого-шостого туру це вже буде той Шахтар, який ми бачили в минулому сезоні.

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З'явилася інтрига. Чемпіонат буде набагато цікавішим, а не з таким відривом, як Шахтар переміг у минулому році. Але насторожує ситуація із суддівством. Арбітрам потрібно виходити та судити так, як вони вміють", – заявив Морозов в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що "динамівці" здолали Шахтар завдяки голу Беньяміна Вербіча та очолили турнірну таблицю. У попередньому ж сезоні донеччани стали чемпіонами, випередивши Динамо всього на 2 очки.