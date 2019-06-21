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Морозюк: В Турции алкоголь – закрытая тема, в городе он не продается

14:55 68 Читати українською
Морозюк: В Турции алкоголь – закрытая тема, в городе он не продается
Николай Морозюк / Ризеспор

Защитник Ризеспор Николай Морозюк рассказал о свободе, которую предоставляют в Турции.

"В Турции пиво и алкоголь – это закрытая тема. В городе он не продается. Как празднуем победы? В раздевалке попели, потанцевали. Здесь принято после игры накрыть шведский стол, все едят. Далее каждый занимается своими делами.

"Он поднимает сумму в 5 раз, а у него шансов ноль", – Морозюк рассказал о бильярде с Гармашем

Здесь мне нравится, что ты свободен. У тебя есть тренировки, игра и дни, которые и проводишь на базе, а в другое время ты полностью свободен. В свое свободное время я могу делать то, что я хочу.

Вот например в Киеве мы сыграли игру, я на следующий день хочу прийти в зал и над чем-то поработать, а тренер это видит и говорит: "Как? Что? Нет, у нас вчера была очень тяжелая игра". А мне хочется. Здесь тебе больше дают свободы", – сказал Морозюк в программе Sport Traveler UA.

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Динамо Киев Динамо Киев Николай Морозюк Николай Морозюк Турция Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом
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