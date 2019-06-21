"Он поднимает сумму в 5 раз, а у него шансов ноль", – Морозюк рассказал о бильярде с Гармашем

Игрок Ризеспора Николай Морозюк рассказал о своем отношении к азартным играм.

"Я азартный, в хорошем смысле этого слова, человек. Люблю играть в любые азартные игры. Но хорошо, что у меня есть внутренний стоп. Не было ни разу в жизни, чтобы меня затягивало, чтобы я болел играми, кроме футбола.

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В букмекерских конторах уже много лет не ставлю. Не интересно, ведь это опасно. В свое время ставил минимальные ставки, можно сказать копейки. Я понял для себя, что это до добра не доведет и в определенный момент решил, что надо заканчивать.

Больше всего люблю играть с Гармашем в бильярд. Он когда берет в руки кий, я понимаю, что могу ему давать фору в 6 шаров. Когда начинаем партию, он называет сумму, а я отвечаю, что за такие деньги даже играть не буду. Он поднимает сумму в 5 раз, а у него шансов ноль. А после поражения говорит: "Дай я отыграюсь", – сказал Морозюк в программе Sport Travaler UA.

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