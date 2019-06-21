toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Он поднимает сумму в 5 раз, а у него шансов ноль", – Морозюк рассказал о бильярде с Гармашем

12:23 274 Читати українською
"Он поднимает сумму в 5 раз, а у него шансов ноль", – Морозюк рассказал о бильярде с Гармашем
Николай Морозюк / Динамо

Игрок Ризеспора Николай Морозюк рассказал о своем отношении к азартным играм.

"Я азартный, в хорошем смысле этого слова, человек. Люблю играть в любые азартные игры. Но хорошо, что у меня есть внутренний стоп. Не было ни разу в жизни, чтобы меня затягивало, чтобы я болел играми, кроме футбола.

Ризеспор подтвердил подписание контракта с Морозюком

В букмекерских конторах уже много лет не ставлю. Не интересно, ведь это опасно. В свое время ставил минимальные ставки, можно сказать копейки. Я понял для себя, что это до добра не доведет и в определенный момент решил, что надо заканчивать.

Больше всего люблю играть с Гармашем в бильярд. Он когда берет в руки кий, я понимаю, что могу ему давать фору в 6 шаров. Когда начинаем партию, он называет сумму, а я отвечаю, что за такие деньги даже играть не буду. Он поднимает сумму в 5 раз, а у него шансов ноль. А после поражения говорит: "Дай я отыграюсь", – сказал Морозюк в программе Sport Travaler UA.

Відверта Ірина Морозюк, грайлива Віка Коноплянка, спокуслива Інна Ярмоленко: як відпочивають дружини футболістів

blog_ava
Месси попытался обыграть 8-х игроков сборной Парагвая на последней минуте игры – что из этого вышло?
11:04
587
Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Николай Морозюк Николай Морозюк Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
55
мин
Эквадор
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук