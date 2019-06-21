Морозюк: У Туреччині алкоголь – закрита тема, у місті він не продається

Захисник Різеспора Микола Морозюк розповів про свободу, яку надають у Туреччині.

"У Туреччині пиво та алкоголь – це закрита тема. У місті він не продається. Як святкуємо перемоги? У роздягальні поспівали, потанцювали. Тут заведено після гри накрити шведський стіл, всі їдять. Далі кожен займається своїми справами.

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Тут мені подобається, що ти вільний. У тебе є тренування, гра та дні, які та проводиш на базі, а у інший час ти повністю вільний. У свій вільний час я можу робити те, що я хочу.

Ось наприклад у Києві ми зіграли гру, я на наступний день хочу прийти у зал та над чимось попрацювати, а тренер це бачить і каже: "Як? Що? Ні, у нас вчора була дуже важка гра". А мені хочеться. Тут тобі більше дають свободи", – сказав Морозюк у програмі Sport Traveler UA.

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