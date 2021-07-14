Бывший игрок Динамо и Ризеспора Николай Морозюк поделился историей о том, как и почему его 5-летний сын Илья занимается футболом в академии "горняков".

"Это произошло в тот период, когда мы практически не общались с моей бывшей женой Ириной. Узнал об этом из комментариев в Instagram.

Сын Морозюка присоединился к академии Шахтера

"Бывший футболист Динамо отдал сына в академию Шахтера". Открываю – моя фотография. Ира даже не знала, что отвела туда сына. Просто у дома открылась академия. Ребенку нравится. Он даже не понимает, что это академия Шахтера, ему 5 с половиной лет", – пояснил ситуацию Морозюк в интервью Sportarena.

К слову, сам Николай этим летом покинул Ризеспор, сыграв за него 74 матча. Ранее 33-летний защитник выступал за Динамо, Металлург Д, Кривбасс, Оболонь и Днепр.

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