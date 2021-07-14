Колишній гравець Динамо та Різеспора Микола Морозюк поділився історією про те, як і чому його 5-річний син Ілля займається футболом в академії "гірників".

"Це сталося в той період, коли ми практично не спілкувалися з моєю колишньою дружиною Іриною. Дізнався про це з коментарів в Instagram.

Син Морозюка приєднався до академії Шахтаря

"Колишній футболіст Динамо віддав сина в академію Шахтаря". Відкриваю – моя фотографія. Іра навіть сама не знала, що відвела туди сина. Просто біля будинку відкрилася академія. Дитині подобається. Він навіть не розуміє, що це академія Шахтаря, йому 5 з половиною років", – пояснив ситуацію Морозюк в інтерв'ю Sportarena.

До слова, сам Микола цього літа покинув Різеспор, зігравши за нього 74 матчі. Раніше 33-річний оборонець виступав за Динамо, Металург Д, Кривбас, Оболонь та Дніпро.

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