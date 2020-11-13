Сын Ирины и Николая Морозюк попробует свои силы в футболе.

5-летний Илья Морозюк начинает свой путь в футболе. Для этого родители выбрали академию Шахтера.

Морозюк помог Ризеспору уверенно одолеть Сивасспор

Видео с тренировки в своем Instagram разместила бывшая жена Николая Морозюка Ирина. На нем парень маленькими, однако уверенными шагами пытается повторить самые простые футбольные элементы.

Заметим, что отец Ильи Николай в свое время выступал за Динамо – в 2004-2010-х и 2015-2019-х годах. Сейчас Морозюк-старший защищает цвета турецкого Ризеспора.

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