Сын Морозюка присоединился к академии Шахтера
14:32 - Читати українською
Сын Ирины и Николая Морозюк попробует свои силы в футболе.
5-летний Илья Морозюк начинает свой путь в футболе. Для этого родители выбрали академию Шахтера.
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Видео с тренировки в своем Instagram разместила бывшая жена Николая Морозюка Ирина. На нем парень маленькими, однако уверенными шагами пытается повторить самые простые футбольные элементы.
Заметим, что отец Ильи Николай в свое время выступал за Динамо – в 2004-2010-х и 2015-2019-х годах. Сейчас Морозюк-старший защищает цвета турецкого Ризеспора.
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