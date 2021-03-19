В поединке 31-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай дома уступил Ризеспору. Во встрече принял участие и Николай Морозюк.

Суперлига 31-й тур

Галатасарай – Ризеспор – 3:4

Голы: Едлин, 14, Акбаба, 31, Мериах, 74 (АГ) – Саму, 2, Болдрини, 41, 90+2, Шкода, 54 (пен)

Галатасарай и Ризеспор зажгли в поединке Суперлиги. Уже в первом тайме команды по два раза отличились в воротах и ​​на перерыв ушли при счете 2:2. Во второй 45-минутке коллективы продолжили феерию.

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"Черноморские ястребы" сначала забили с пенальти, а затем Мериах записал в свой актив автогол. Казалось, что матч завершится боевой ничьей, но Ризеспор продемонстрировал характер, забив на 90+2 минуте.

4:3 – Ризеспор Морозюка поднялся на 12 строчку турнирной таблицы чемпионата Турции, имея в своем активе 33 пункта. Галатасарай с 61 зачетным баллом остался вторым.

Всю встречу на поле провел Николай Морозюк. Статистический портал SofaScore назвал его худшим в команде, поставив только 6,2 балла. Украинец еще в первом тайме получил желтую и 16 раз потерял мяч. Однако, важно отметить, что экс-игрок Динамо был одним из тех, кто начал голевую атаку на последних минутах.

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