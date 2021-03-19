Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес пролил свет на процесс восстановления одного из лидеров сборной Украины.

Андрей Ярмоленко 14 марта вернулся к тренировкам с "молотами" и вышел на финишную прямую своего восстановления.

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На предматчевой пресс-конференции Мойес рассказал, что украинец уже в шаге от возвращения. "Андрей Ярмоленко и Артур Масуаку близкие к восстановлению. Надеюсь, скоро не останется травмированных и у нас будет полный состав", – цитирует коуча официальный сайт Вест Хэма.

Это дает надежду наставнику сборной Украины Андрею Шевченко привлечь Ярмоленко к мартовским матчам квалификации ЧМ-2022, ведь украинский вингер попал в расширенный список "сине-желтых".

К слову, в текущем сезоне Андрей провел 21 матч во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и отдал 4 результативные передачи. В феврале игрок повредил связки колена и с тех пор не играл.

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