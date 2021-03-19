У поєдинку 31-го туру турецької Суперліги Галатасарай вдома поступився Різеспору. У зустрічі взяв участь і Микола Морозюк.

Суперліга, 31-й тур

Галатасарай – Різеспор – 3:4

Голи: Єдлін, 14, Акбаба, 31, Меріах, 74 (АГ) – Саму, 2, Болдрін, 41, 90+2, Шкода, 54 (пен)

Галатасарай та Різеспор пофеєрили у поєдинку Суперліги. Вже у першому таймі команди по два рази відзначились у воротах і на перерву пішли за рахунку 2:2. У другій 45-хвилинці колективи продовжили феєрію.

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"Чорноморські яструби" спершу забили з пенальті, а потім Меріах записав до свого активу автогол. Здавалось, що матч завершиться бойовою нічиєю, але Різеспор продемонстрував характер, забивши на 90+2 хвилині.

4:3 – Різеспор Морозюка піднявся на 12 сходинку турнірної таблиці чемпіонату Туреччини, маючи у своєму активі 33 пункти. Галатасарай з 61 заліковим балом залишився другим.

Всю зустріч на полі провів Микола Морозюк. Статистичний портал SofaScore назвав його найгіршим в команді, поставивши лише 6,2 бали. Українець ще у першому таймі отримав жовту та 16 разів втратив м'яч. Проте, важливо відзначити, що екс-гравець Динамо був одним із тих, хто розпочав гольову атаку на останніх хвилинах.

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