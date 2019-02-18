Морозюк посетил ресторан звездного Нусрета Гьокче

Украина — 17 фев 475
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Динамо – Олимпиакос: только 3 раза киевляне шли дальше после 2:2 в первой игре – еврокубковая история "бело-синих"
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Кайсериспор с Кравцом победил Гезтепе – украинец стал худшим игроком в своей командеТурция — 17 фев 78
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Игроки СПАЛа отпраздновали гол, но арбитр отменил его и назначил пенальти в их ворота после использования VARИталия — 17 фев 250
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Зозуля признан лучшим игроком Альбасете в матче с СарагосойИспания — 17 фев 805
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Реал – Жирона: фиаско звезд на вес золота, не только Рамос оставляет Мадрид в меньшинстве и невероятная приметаИспания — 17 фев 1209