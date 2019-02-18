Морозюк посетил ресторан звездного Нусрета Гьокче

Защитник Ризеспор Николай Морозюк решил отпраздновать удачные результаты команды.

В субботу Ризеспор одержал важную выездную победу в матче с Бурсаспором.

Морозюк помог Ризеспору одержать очередную победу – команда украинца поднялась в середину таблицы

Украинец Николай Морозюк, после прихода которого Ризеспор еще не потерпел ни одного поражения и набрал 10 очков в 4 матчах, решил отпраздновать удачный результат в обществе звездного Нусрета Гьокче, который кормил Месси, Погба и других селебритис. Фото со звездным шеф-поваром Морозюк изложил в свой Instagram.

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