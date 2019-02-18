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Морозюк відвідав ресторан зіркового Нусрета Гьокче

10:53 758 Читать на русском
Морозюк відвідав ресторан зіркового Нусрета Гьокче
Микола Морозюк / Фото: Різеспор

Захисник Різеспора Микола Морозюк вирішив відсвяткувати вдалі результати команди.

У суботу Різеспор здобув важливу виїзну перемогу в матчі з Бурсаспором.

Морозюк допоміг Різеспору здобути чергову перемогу – команда українця піднялася в середину таблиці

Українець Микола Морозюк, після приходу якого Різеспор ще не зазнав жодної поразки та набрав 10 очок у 4 матчах, вирішив відсвяткувати вдалий результат у товаристві зіркового Нусрета Гьокче, який годував Мессі, Погба та інших селебрітіс. Фото з зірковим шеф-кухарем Морозюк виклав у свій Instagram.

Нусрет Гьокче: шалений успіх і гучні скандали головного м’ясника у світі футболу

Теги
Туреччина Різеспор Різеспор Микола Морозюк Микола Морозюк
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