Морозюк відвідав ресторан зіркового Нусрета Гьокче

Захисник Різеспора Микола Морозюк вирішив відсвяткувати вдалі результати команди.

У суботу Різеспор здобув важливу виїзну перемогу в матчі з Бурсаспором.

Морозюк допоміг Різеспору здобути чергову перемогу – команда українця піднялася в середину таблиці

Українець Микола Морозюк, після приходу якого Різеспор ще не зазнав жодної поразки та набрав 10 очок у 4 матчах, вирішив відсвяткувати вдалий результат у товаристві зіркового Нусрета Гьокче, який годував Мессі, Погба та інших селебрітіс. Фото з зірковим шеф-кухарем Морозюк виклав у свій Instagram.

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