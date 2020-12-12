Ризеспор обыграл Гезтепе в рамках 12-го тура чемпионата Турции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Турция, 12 тур

Ризеспор – Гезтепе – 3:2

Голы: Болдрин, 45+3, (п), Михаляк, 57, Шкода, 90+2 – Каян, 66, Наполеони, 81

Незабитый пенальти: Болдрин, 90+2

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Ризеспор сумел прервать серию из трех матчей без побед, обыграв одного из лидеров нынешнего сезона. Газтепе почти устроил камбэк, отыгравшись после 0:2, но пропустил решающий гол в компенсированное время. К тому же голкипер гостей справился с пенальти.

Николай Морозюк провел на поле весь матч. Украинский легионер от статистического портала Sofascore получил оценку 6.9 – пятый показатель в составе Ризеспора. В пассиве правого защитника желтая карточка за грубый фол.

Благодаря этой победе Ризеспор набрал 15 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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