Морозюк посприяв драматичній перемозі Різеспора в чемпіонаті Туреччини з голом і незабитим пенальті у компенсований час
Різеспор обіграв Гезтепе в рамках 12-го туру чемпіонату Туреччини. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Туреччина, 12 тур
Різеспор – Гезтепе – 3:2
Голи: Болдрін, 45+3, (п), Михаляк, 57, Шкода, 90+2 – Каян, 66, Наполеоні, 81
Незабитий пенальті: Болдрін, 90+2
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Різеспор зумів перервати серію з трьох матчів без перемог, обігравши одного із лідерів нинішнього сезону. Газтепе майже влаштував камбек, відігравшись після 0:2, але пропустив вирішальний гол у компенсований час. До того ж голкіпер гостей впорався з пенальті.
Микола Морозюк провів на полі увесь матч. Український легіонер від статистичного порталу Sofascore отримав оцінку 6.9 – п'ятий показник у складі Різеспора. В пасиві правого захисника жовта картка за грубий фол.
Завдяки цій перемозі Різеспор набрав 15 очок і піднявся на 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
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