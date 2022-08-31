Український півзахисник Чорноморця Микола Морозюк покинув одеський клуб, повідомляє прес-служба "моряків".

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Де продовжить кар'єру 34-річний екс-хавбек Динамо і збірної України, наразі не повідомляється. Відомо лише, що клуби домовились продовжити співпрацю після завершення війни.

"Микола Морозюк тимчасово змінює Чорне море на Середземне. Досвідчений півзахисник продовжить кар'єру в іншому клубі. Микола ефективно проявив себе у формі "моряків" під час зимових зборів, але обставини не дали як слід розвинути співпрацю. При першій ліпшій нагоді – а це буде наша Перемога – Микола обіцяв повернутися в Одесу і допомогти Чорноморцю у вирішенні всіх турнірних завдань", – йдеться у заяві Чорноморця.

Нагадаємо, Морозюк приєднався до команди Романа Григорчука у січні 2022 року, однак через початок війни так і не зіграв за одеситів жодного офіційного матчу.

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