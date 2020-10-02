"Я сам об этом узнал только из прессы и сразу же спросил об этой новости у спортивного директора Ризеспора. Он сказал, что нет, что это неправда и что клуб не интересуется этим футболистом", – поделился Морозюк в интервью Sport.ua.

Луческу рассчитывает на Дуэлунда в Динамо – Цыганык опроверг слухи о возможном трансфере

Ранее сообщалось об интересе к датчанину со стороны турецких клубов, однако Миккель скорее всего останется в Киеве, поскольку на него рассчитывает Мирча Луческу.

Отметим, контракт Дуелунда с Динамо рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Миккели провел лишь 51 минуту в составе "бело-синих".

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